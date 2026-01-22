Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
10:03, 22 января 2026Россия

Грибок на стенах обнаружили в российском роддоме после смерти девяти младенцев

Грибок на стенах обнаружили в роддоме Новокузнецка после смерти девяти младенцев
Майя Назарова

Фото: Светлана Шереметьева-Шерстнёва / РИА Новости

Грибок на стенах и неработающую вентиляцию обнаружили в роддоме №1 в Новокузнецке Кемеровской области после смерти девяти младенцев. По этой причине была приостановлена работа в медицинском учреждении на 90 дней. Об этом сообщили «Интерфаксу» в объединенной пресс-службе судов российского региона.

В ведомстве разъяснили, что в роддоме не проводились в должной мере санитарно-противоэпидемические мероприятия. Покрытия стен и полов помещений и процедурной имеют дефекты и повреждения. Операционный блок, покрытие потолка в душевой комнате отделения патологии беременных на первом этаже имеют признаки поражения грибком, подчеркнули в пресс-службе.

Были выявлены и другие нарушения. К примеру, в комнате общеклинических анализов отсутствовал шкаф для хранения уборочного инвентаря. Помимо этого, нарушались требования к внутренней отделке помещений.

До этого губернатор Кузбасса Илья Середюк потребовал пересмотреть систему дородового контроля в регионе.

16 января Центральный районный суд Новокузнецка отправил под домашний арест главврача Новокузнецкой горбольницы № 1 Виталия Хераскова и оставил на свободе под запрет определенных действий исполняющего обязанности завотделением реанимации и интенсивной терапии роддома Алексея Эмиха. В Кузбассе начали проверку всех родильных отделений.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Подросток ворвался с ножом в российский лицей

    В России готовят новую армию. Обучение начинается уже в школах

    Миллионы карт и счетов россиян внезапно заблокировали. Что происходит

    Спецпосланник Трампа свел урегулирование украинского кризиса к одному вопросу

    Хайди Клум в полупрозрачном наряде без бюстгальтера пришла на премьеру фильма

    Российский игрок клуба НХЛ оценил недопуск сборной на Олимпиаду

    Стратегию Трампа по Гренландии сравнили с блюдом мексиканской кухни

    Врач призвал не заправлять кровать сразу после пробуждения

    Подростки поиздевались над пенсионером под Москвой и засняли все на видео

    Генпрокуратура пожаловалась на автомобиль Bentley из гаража бывшего замминистра Иванова

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok