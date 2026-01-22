Хайди Клум в полупрозрачном наряде без бюстгальтера пришла на премьеру фильма

Немецкая супермодель, актриса и телеведущая Хайди Клум в откровенном наряде вышла в свет. Публикация появилась на ее странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

52-летняя знаменитость посетила в Лос-Анджелесе премьеру фильма Infinite Icon: A Visual Memoir об американской актрисе и певице Пэрис Хилтон. Она выбрала для мероприятия полупрозрачный черный костюм, который состоял из блузки с длинными рукавами и облегающей юбки до колена. При этом манекенщица отказалась от бюстгальтера, обнажив часть груди.

