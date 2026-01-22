Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
10:32, 22 января 2026Ценности

Хайди Клум в полупрозрачном наряде без бюстгальтера пришла на премьеру фильма

Модель Хайди Клум в откровенном наряде пришла на премьеру фильма о Пэрис Хилтон
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Немецкая супермодель, актриса и телеведущая Хайди Клум в откровенном наряде вышла в свет. Публикация появилась на ее странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

52-летняя знаменитость посетила в Лос-Анджелесе премьеру фильма Infinite Icon: A Visual Memoir об американской актрисе и певице Пэрис Хилтон. Она выбрала для мероприятия полупрозрачный черный костюм, который состоял из блузки с длинными рукавами и облегающей юбки до колена. При этом манекенщица отказалась от бюстгальтера, обнажив часть груди.

Ранее в январе бывшая возлюбленная российского бизнесмена и миллиардера Александра Лебедева модель Елена Перминова пришла на концерт в прозрачном платье.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Подросток ворвался с ножом в российский лицей

    В России готовят новую армию. Обучение начинается уже в школах

    Миллионы карт и счетов россиян внезапно заблокировали. Что происходит

    Раскрыт арсенал напавшего на российский лицей подростка

    Раскрыто лучшее место жительства для здоровья сердца и сосудов

    Уиткофф раскрыл планы после переговоров в Москве

    Опытный путешественник прилетел в Таиланд, вышел на связь с семьей и пропал без вести

    Названа причина нападения семиклассника на российскую школу

    Спецпосланник Трампа свел урегулирование украинского кризиса к одному вопросу

    Хайди Клум в полупрозрачном наряде без бюстгальтера пришла на премьеру фильма

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok