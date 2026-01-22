Реклама

16:49, 22 января 2026

Кот поджег дом и попал на видео

В США кот устроил пожар на кухне
Юлия Юткина
Юлия Юткина

В штате Техас, США, кот поджег кухню и чуть сам не сгорел. Об этом сообщает Fox News.

Домашний кот устроил пожар, запрыгнув на плиту. Он случайно включил конфорку и вспыхнувшее пламя перекинулось на лежащие рядом вещи. Почувствовав жар, кот тут же спрыгнул на пол. Этот момент попал на камеры видеонаблюдения.

Тем временем огонь сильнее разгорался и захватил потолок и кухонную дверь. Прибывшим пожарным удалось потушить пожар быстро, пламя не затронуло остальные комнаты в доме. Они напомнили, что на плите не стоит оставлять никаких вещей, даже если она не работает.

Ранее сообщалось, что в Канаде собака разгрызла перчатку с подогревом и устроила пожар в доме. Прибывшие на место пожарные успешно справились с возгоранием и спасли виновника происшествия.

