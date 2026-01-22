Критикующая Россию певица обвинила Фадеева в преследовании

Певица Наргиз Закирова заявила, что Фадеев преследовал ее Ташкенте

Певица Наргиз Закирова, которая критиковала проведение специальной военной операции (СВО) и признавалась в любви к Степану Бандере, обвинила Максима Фадеева в преследовании. Об этом она заявила в интервью YouTube-каналу «И грянул Грэм».

По словам Наргиз, в ее жизни начался «ад» в 2019 году, когда она разорвала контракт с продюсером. Закирова сообщила, что ее не пустили в Россию и депортировали обратно в Узбекистан, где все полтора года ее якобы преследовали «люди Фадеева».

«Моя жизнь стала просто невыносима. Я была обижена на родственников, потому что они не встали на мою сторону. Они предлагали мне пойти на встречу, поговорить. Но после всех унижений, что я прошла, я ни за что не буду встречаться с ним», — пообещала певица.

Также Наргиз выразила уверенность в том, что бывший продюсер на самом деле хотел подстроить ее арест и экстрадицию. «У меня есть информация, что он приехал с миссией, чтобы меня доставили в Москву и судили там прилюдно», — добавила она.

Ранее Наргиз Закирова призналась в любви к Бандере на русском языке. Артистка, которая стала известна благодаря сотрудничеству с продюсером Максимом Фадеевым, уехала из РФ после начала СВО и начала открыто высказывать русофобскую позицию.