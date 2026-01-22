Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
14:49, 22 января 2026Культура

Критикующая Россию певица обвинила Фадеева в преследовании

Певица Наргиз Закирова заявила, что Фадеев преследовал ее Ташкенте
Андрей Шеньшаков

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Певица Наргиз Закирова, которая критиковала проведение специальной военной операции (СВО) и признавалась в любви к Степану Бандере, обвинила Максима Фадеева в преследовании. Об этом она заявила в интервью YouTube-каналу «И грянул Грэм».

По словам Наргиз, в ее жизни начался «ад» в 2019 году, когда она разорвала контракт с продюсером. Закирова сообщила, что ее не пустили в Россию и депортировали обратно в Узбекистан, где все полтора года ее якобы преследовали «люди Фадеева».

«Моя жизнь стала просто невыносима. Я была обижена на родственников, потому что они не встали на мою сторону. Они предлагали мне пойти на встречу, поговорить. Но после всех унижений, что я прошла, я ни за что не буду встречаться с ним», — пообещала певица.

Также Наргиз выразила уверенность в том, что бывший продюсер на самом деле хотел подстроить ее арест и экстрадицию. «У меня есть информация, что он приехал с миссией, чтобы меня доставили в Москву и судили там прилюдно», — добавила она.

Ранее Наргиз Закирова призналась в любви к Бандере на русском языке. Артистка, которая стала известна благодаря сотрудничеству с продюсером Максимом Фадеевым, уехала из РФ после начала СВО и начала открыто высказывать русофобскую позицию.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Поддержать палестинский народ». Путин согласился направить миллиард долларов в Совет мира Трампа

    Государство тратит сильно больше, чем зарабатывает. Как это отразится на россиянах

    В России создают новую армию. Там обещают огромную зарплату

    Мировые цены на нефть перешли к снижению на новостях о Гренландии

    Политолог высказался о теме для диалога Трампа и Зеленского

    Дети пропали без вести после схода оползня в Новой Зеландии

    Известная телеведущая рассказала о многолетней дружбе с иноагентом и его подарке

    Зеленский прибыл в Давос

    Паразиты поселились в глазу женщины и стали поедать роговицу

    Мерц заявил о поддержке Дании и Гренландии

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok