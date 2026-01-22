Реклама

13:31, 22 января 2026

Лукашенко назначил нового посла в России

Лукашенко назначил Селиверстова новым послом Белоруссии в России
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Roman Naumov / Globallookpress.com

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назначил новым послом Белоруссии в России Юрия Селиверстова. Об этом сообщил близкий к главе государства Telegram-канал «Пул Первого».

Политик подчеркнул, что диппредставительство республики в Москве крайне важно для Белоруссии, так как Россия является для нее основным рынком сбыта своей продукции.

«Посольство [в] России — это не просто посольство. Это второе правительство, потому что это основной наш рынок, где мы продаем нашу продукцию. Это основная страна, которая инвестирует в нашу страну, помогает нам всегда», — сказал Лукашенко.

Ранее Александр Лукашенко предложил сотрудничество Европейскому Союзу (ЕС). При этом он уточнил, что Белоруссия готова быть мостом между Востоком и Западом, но не разделительной линией, призвав также не разделять страну с Россией.

