Экономика
14:29, 22 января 2026Экономика

Лукашенко рассказал о назначении министром финансов «денежного человека»

Лукашенко объяснил назначение Татариновича главой Минфина Белоруссии
Дмитрий Воронин

Фото: Sputnik / Alexander Kazakov / Pool / Reuters

Президент Белоруссии Александр Лукашенко объявил о назначении зампреда Совета Республики Национального собрания страны Владислава Татариновича новым министром финансов, назвав его «денежным человеком», которому в парламенте было «несколько тесновато». Об этом сообщает БелТА.

«Он же выходец полностью из этих денег — в министерстве финансов работал», — подчеркнул Лукашенко, отметив, что речь идет о специалисте, который «знает тему», в связи с чем решено было «попробовать его на конкретной, но известной ему работе».

Глава государства также выразил надежду, что новый глава Минфина подготовит в ведомстве хороших учеников, которым можно будет предложить работу, если нужно будет выдвинуть Татариновича на новую должность.

«Деньги он любит, умеет считать их — государственные деньги. И уверен, что свято будет блюсти копейку и разбрасываться не будет этими деньгами», — резюмировал Лукашенко.

Как напоминает информагентство, Татаринович в том числе работал с 2009 года заместителем министра финансов Белоруссии. Прежнего главу ведомства Юрия Селиверстова Лукашенко назначил послом в России.

