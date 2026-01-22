Люди стали ночевать на крышах из-за слона-убийцы

В Индии слон убил 22 человека, включая пятерых детей

Жители индийского штата Джаркханд стали ночевать на крышах, чтобы избежать нападения дикого слона-убийцы. Об этом сообщает Daily Mirror.

С начала года животное, предположительно, находящееся в состоянии муста — периода половой активности, сопровождающегося агрессией, — затоптало 22 человека. Среди них были пятеро детей, в том числе восьмимесячный младенец. Нападения происходили вблизи леса Чайбаса. Местные жители в панике покидают дома, потому что слон ломает стены и воспринимает всех людей как угрозу.

«Все, кто оказывался у него на пути, были обречены. В одной деревне четверо стали его жертвами. Это беспрецедентно», — заявил лесничий Адитья Нараян. Власти направили на поиски слона около 80 военных. Они планируют загнать животное в угол и усыпить транквилизаторами.

Ранее сообщалось, что в окрестностях индийского города Коимбатор слон затоптал бабушку и внучку. Он выгнал женщин из дома и напал на них.