21:50, 22 января 2026

Мерц призвал защитить Гренландию от России

Канцлер ФРГ Мерц: Надо защитить Данию и Гренландию от угроз со стороны России
Александра Синицына
Фото: Yves Herman / Reuters

Германия приложит усилия, чтобы защитить Данию и Гренландию от угроз, исходящих со стороны России. К этому призвал канцлер ФРГ Фридрих Мерц, попытавшись сместить фокус внимания с действий США, передает газета Handelsblatt.

«Мерц заявляет, что "мы", то есть Европа и единомышленники, защитили бы Крайний Север от российской угрозы», — отмечается в материале.

В то же время немецкий канцлер подчеркнул, что Берлин не допустит силового захвата Гренландии, которая является частью территорий Европы, а также не приветствует введение тарифов, которые разрушают трансатлантические отношения.

Ранее президент РФ Владимир Путин обозначил позицию России по Гренландии. Он также порассуждал о цене на датский остров.

