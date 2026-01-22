Мигрант спрятался в туалете от полицейского и укусил его за палец в стране Азии

Британец укусил за палец полицейского и попал за решетку в Японии

Мигрант спрятался в туалете от полицейского и укусил его за палец в Японии. Об этом пишет местное издание Kobe-NP.

Инцидент произошел 18 января в префектуре Хего. Telegram-канал «Врен о Японии для туриста» пояснил, что полицейские в Японии имеют право подойти к любому человеку и поинтересоваться сведениями о нем. Так, правоохранитель обратился с вопросом о месте работы 56-летнего гражданина Великобритании в круглосуточном магазине.

Вместо ответа британец поспешил удалиться в туалет. Пробыв там некоторое время, он вышел и укусил ожидавшего его полицейского за палец. Его арестовали на месте. Предположительно, мужчина был мигрантом без официальной работы.

