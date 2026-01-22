Реклама

Силовые структуры
15:37, 22 января 2026Силовые структуры

Мошенники заплатили российской школьнице 500 рублей ради сейфов ее родителей

Школьница из Уфы отдала мошенникам два сейфа родителей с 3 млн рублей
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Школьница из Уфы отдала курьеру мошенников два сейфа родителей, внутри которых находилось три миллиона рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МВД по Башкирии.

По данным ведомства, аферисты связались с 15-леним подростком и под видом сотрудника гипермаркета выманили код из сообщения. После этого девочке пришло уведомление о якобы взломе Госуслуг с номером горячей линии. Когда потерпевшая позвонила туда, с ней поочередно разговаривали «специалисты Минцифры, Росфинмониторинга и спецслужб». Они убедили школьницу в том, что счета ее семьи находятся в опасности, а родителям грозит уголовная ответственность. По заданию мошенников она передала курьеру сейфы, которые были в квартире, и свою сим-карту.

Уточняется, что мужчина приехал, когда девочка находилась дома одна — аферисты заранее перевели 500 рублей для ее младшей сестры, чтобы та ушла погулять. Родители подростка обнаружили пропажу в тот же вечер и обратились в полицию.

Ранее в Хабаровске наложили арест на имущество 42-летней местной жительницы, обвиняемой в краже у наследников своего бывшего любовника.

