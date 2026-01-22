Реклама

Экономика
16:02, 22 января 2026Экономика

Москвичей предупредили об аномальных морозах

Гидрометцентр: 25 января в Московский регион придут 29-градусные морозы
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

В воскресенье, 25 января, в Московский регион придут аномальные морозы. Температура воздуха будет достигать минус 29 градусов Цельсия, предупредили в Гидрометцентре.

В ночь на 25 января столбики термометров в области покажут от минус 21 до минус 26 градусов Цельсия. Местами морозы могут окрепнуть до минус 29 градусов Цельсия, уточнили синоптики. Днем воздух прогреется до минус 14-19 градусов.

В самой Москве ночью температура воздуха будет в диапазоне от минус 22 до минус 24 градусов. В центре столицы столбики термометров покажут минус 19-21 градус. Днем ожидается от минус 14 до минус 16 градусов, уточнили в Гидрометцентре и добавили, что сопровождать морозы будет слабый ветер.

Ранее в Гидрометцентре пообещали жителям Москвы резкое потепление. Оно, по прогнозам синоптиков, наступит в середине следующей недели. Температура в столице поднимется почти на 20 градусов после сильных морозов.

