Из жизни
20:15, 22 января 2026Из жизни

Мужчина оформил больничный из-за смерти кошки, был уволен и отсудил 3,5 миллиона рублей

Финский автослесарь взял больничный из-за смерти кошки и потерял работу
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Erhan Sinmaz / Shutterstock / Fotodom

Финского автослесаря уволили после того, как оформил больничный в связи со смертью кошки. Об этом сообщает Italehti.

Работодатель не принял во внимание состояние мужчины, который тяжело переживал утрату питомца. Несмотря на наличие медицинской справки, ему приказали немедленно вернуться к своим обязанностям. Хотя он подчинился, впоследствии он все-таки потерял работу из-за конфликта с начальником.

После увольнения слесарь обратился в суд с иском против работодателя. Судья встал на сторону истца, признав, что причины для увольнения были надуманными. Пирканмасский районный суд обязал компанию-ответчика выплатить компенсацию в размере примерно 40 тысяч евро (более 3,5 миллиона рублей). В эту сумму входит пятимесячный оклад, оплата больничного и десять тысяч евро за дискриминацию по состоянию здоровья.

Истец при этом не дожил до вердикта — деньги были присуждены его наследникам. Апелляционный суд Турку оставил вердикт без изменений, отказав работодателю в пересмотре дела.

Ранее сообщалось, что в Тайване уволили спасателя береговой охраны, который почти год притворялся больным на работе. В это время он продолжал получать зарплату и открыл два ресторана морепродуктов.

