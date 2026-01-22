На американской военной базе заметили загадочный аппарат неизвестного происхождения

Daily Mail: На американской военной базе заметили загадочный внеземной аппарат

На военно-морской авиабазе Патаксент-Ривер в американском штате Мэриленд, предположительно, хранится летательный аппарат неизвестного происхождения. Об этом сообщает издание Daily Mail.

По данным анонимных источников Liberation Times, якобы связанных с командованием авиационных систем ВМС США (NAVAIR), загадочный объект может находиться там с 1950-х годов. Собеседники издания утверждают, что военные программы много лет занимаются изучением технологий, полученных с аппаратов внеземного происхождения.

Они также сообщили, что за базой в последнее время усилилась слежка. Рядом якобы заметили китайские дроны и неопознанные аппараты нечеловеческого происхождения. Собеседники издания добавили, что у правительства США есть план эвакуации объекта на случай, если его местоположение станет публично известно.

Бывший сотрудник разведки Пентагона Луис Элизондо утверждает, что на Патаксент-Ривер специально построили ангар для передачи инопланетных технологий оборонным подрядчикам Lockheed Martin и Bigelow Aerospace. Однако, по утверждению собеседников издания, передача так и не состоялась.

Ранее сообщалось, что Луис Элизондо рассказал об инопланетных шарах, периодически залетавших в его дом на протяжении семи лет. По его словам, они были зеленого цвета и размером с баскетбольный мяч.