21:20, 22 января 2026Бывший СССР

На Украине заявили о чистке в рядах Госпогранслужбы

МВД Украины готовит чистку в рядах Госпогранслужбы
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters

МВД Украины готовит чистку в рядах Госпогранслужбы постсоветской страны. Об этом сообщило РБК-Украина в своем Telegram-канале со ссылкой на источник.

«Командиры пограничных застав и пограничных пунктов западного региона будут заменены. На их место придут люди из войск, боевые офицеры, ветераны, сотрудники Госпогранслужбы из других регионов», — рассказал собеседник издания.

Ранее сообщалось, что с января по июнь 2025 года из Украины выехали примерно 250 тысяч человек. При этом всего за пределами страны по данным на 2 сентября 2025 года находятся 5,7 миллиона человек.

