Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
03:09, 5 сентября 2025Бывший СССР

Четверть миллиона украинцев покинули страну за полгода

За полгода из Украины уехали 250 тысяч местных жителей
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Unsplash

С января по июнь 2025 года из Украины выехали примерно 250 тысяч человек. Об этом сообщила Госпогранслужба страны, передает ТАСС.

Уточняется, что этот показатель снизился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — тогда страну покинули 400 тысяч человек. Но, несмотря на это, отток граждан из республики продолжается.

При этом всего за пределами Украины по данным на 2 сентября 2025 года находятся 5,7 миллиона человек. Большая часть из них проживает в Германии, Польше и Чехии.

Ранее на Украине вступил в силу закон, который разрешает пересечение границы военнообязанным в возрасте от 18 до 22 лет.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп поговорил с европейскими лидерами и разочаровал их. После этого он опубликовал фото с Путиным, сделанное на Аляске

    Экс-президенту США провели операцию по удалению раковых клеток с кожи

    Четверть миллиона украинцев покинули страну за полгода

    Генпрокуратура подготовила поправке о гарантиях предпринимателей при проведении проверок

    Генпрокурор России на ВЭФ рассказал о проделанной работе

    Известная актриса рассказала о переезде из Белграда в Москву

    Крокодил растерзал мальчика на глазах матери

    Стало известно о секретных переговорах США и Тайваня на Аляске

    Генпрокурор Краснов оценил влияние санкций на Россию

    На Западе заявили о расколе «коалиции желающих»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости