Напавший на российскую школу подросток пострадал

У напавшего на лицей в Нижнекамске диагностировали травмы руки, ожог и раны
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

Напавший на лицей в Нижнекамске подросток сам пострадал от сигнального устройства, которое принес с собой. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре Татарстана.

Мальчик получил телесные повреждения. Он доставлен в больницу. У него травмы руки, ожоги и рваные раны. Его жизни ничего не угрожает, уточняет URA.RU. Источник издания в правоохранительных органах сообщил, что он поранился от пускового устройства «сигнал охотника».

Вместе с тем Telegram-канал «112» утверждает, что подросток госпитализирован в тяжелом состоянии.

По предварительным данным, нападение было спровоцировано конфликтом с одноклассниками, которые травили семиклассника из-за лишнего веса.

Прокуратура взяла под контроль расследование уголовного дела по факту нападения подростка на техническую работницу школы. По версии следствия, школьник поругался с ней, после чего нанес ей ножевые ранения. Пострадавшей оказана необходимая медицинская помощь.

