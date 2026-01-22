Реклама

Спорт
11:43, 22 января 2026Спорт

Назван самый проверяемый на допинг российский фигурист

Николай Угожаев стал самым проверяемым на допинг российским фигуристом
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Назван самый проверяемый на допинг российский фигурист. Об этом сообщает ТАСС.

По информации агентства, чаще других Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) проверяло Николая Угожаева, выступающего в мужском одиночном катании. За 2025 год спортсмена протестировали шесть раз.

Отмечается, что всего за 12 месяцев РУСАДА проверило 88 фигуристов. При этом отобравшиеся на Олимпиаду-2026 Петр Гуменник и Аделия Петросян прошли пять и четыре проверки соответственно.

19-летний Угожаев тренируется под руководством Дмитрия Хромина в школе Тамары Москвиной. На последнем чемпионате России он занял 10-е место. В его активе по итогам предыдущего сезона есть победа на этапе Гран-при в Красноярске и бронза этапа Гран-при в Магнитогорске. Кроме того, спортсмен выигрывал чемпионат России по прыжкам.

Российские фигуристы были отстранены от международных соревнований с 2022 года. В конце 2025-го ситуация изменилась, россияне Петросян и Гуменник были допущены до олимпийской квалификации, завоевали квоты для участия в Играх и получили приглашения в Италию от Международного олимпийского комитета.

