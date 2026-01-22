Николай Угожаев стал самым проверяемым на допинг российским фигуристом

Назван самый проверяемый на допинг российский фигурист. Об этом сообщает ТАСС.

По информации агентства, чаще других Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) проверяло Николая Угожаева, выступающего в мужском одиночном катании. За 2025 год спортсмена протестировали шесть раз.

Отмечается, что всего за 12 месяцев РУСАДА проверило 88 фигуристов. При этом отобравшиеся на Олимпиаду-2026 Петр Гуменник и Аделия Петросян прошли пять и четыре проверки соответственно.

19-летний Угожаев тренируется под руководством Дмитрия Хромина в школе Тамары Москвиной. На последнем чемпионате России он занял 10-е место. В его активе по итогам предыдущего сезона есть победа на этапе Гран-при в Красноярске и бронза этапа Гран-при в Магнитогорске. Кроме того, спортсмен выигрывал чемпионат России по прыжкам.

Российские фигуристы были отстранены от международных соревнований с 2022 года. В конце 2025-го ситуация изменилась, россияне Петросян и Гуменник были допущены до олимпийской квалификации, завоевали квоты для участия в Играх и получили приглашения в Италию от Международного олимпийского комитета.