«Российская газета»: За время СВО Героями России стали 472 человека

Названо число ставших Героями России за время СВО военнослужащих. Данные приводит «Российская газета».

По сведениям издания, за период проведения спецоперации Героями России стали 472 человека.

Лидерами по общему числу Героев России стал Краснодарский край. Высокого звания были удостоены 15 жителей региона. В Амурской и Волгоградской областях, а также в Дагестане, Донецкой народной республике, Татарстане и Приморском крае издание насчитало по 14 Героев России.

В расчете, проведенном на основе численности трудоспособного мужского населения, лидером стала Еврейская автономная область. Героями России за время СВО стали трое ее жителей.

Ранее в Иркутской области Герой России и участник СВО Александр Шуваев стал вице-губернатором. Перед этим ветеран прошел стажировку в местных органах власти, получив опыт управленческой деятельности. В зоне проведения спецоперации Шуваев служил в Воздушно-десантных войсках.