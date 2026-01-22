Реклама

22:34, 22 января 2026Мир

Названо возможное место встречи России, США и Украины по урегулированию конфликта

FT: Россия, США и Украина могут встретиться в Абу-Даби 23 или 24 января
Екатерина Щербакова
Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)

Фото: Sergey Elagin / Global Look Press

Встреча делегаций России, Соединенных Штатов Америки (США) и Украины может состояться 23 или 24 января в столице Объединенных Арабских Эмиратов — Абу-Даби. Об этом пишет газета Financial Times со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника.

В материале отмечается, что Америка настаивает на том, чтобы на текущей неделе прошли трехсторонние переговоры по разрешению украинского конфликта.

Кроме того, сообщается, что спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф, а также зять американского лидера Джаред Кушнер могут отправиться в столицу ОАЭ сразу же по завершении встречи с президентом России Владимиром Путиным в Москве.

Ранее стало известно о том, что самолет спецпосланника президента США Стива Уиткоффа вошел в воздушное пространство России.

До этого Уиткофф рассказал, что Россия и Украина достигли значительного прогресса по урегулированию конфликта. По его словам, переговоры теперь сводятся к обсуждению одного ключевого вопроса.

