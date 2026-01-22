Самолет Уиткоффа вошел в воздушное пространство России

Самолет спецпосланника президента США Уиткоффа вошел в воздушное пространство РФ

Самолет спецпосланника президента США Стива Уиткоффа вошел в воздушное пространство России. Об этом ТАСС со ссылкой на диспетчерскую службу района полетной информации «Рига».

На борту также находится зять американского лидера Дональда Трампа Джаред Кушнер. Несколько часов назад борт стартовал из швейцарского Давоса, где проходил Всемирный экономический форум.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Уиткофф и Кушнер прибудут в Москву в четверг, 22 января, после 7-8 часов вечера.

До этого спецпосланник американского лидера рассказал, что Россия и Украина достигли значительного прогресса по урегулированию конфликта. По его словам, переговоры теперь сводятся к обсуждению одного ключевого вопроса, и договоренность может быть достигнута при наличии у обеих сторон политической воли.