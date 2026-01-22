Реклама

Экономика
12:15, 22 января 2026

Названы самые проблемные отрасли российской экономики

Глава РСПП Шохин: Угольщики и металлурги столкнулись с проблемами в 2025 году
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

В 2025 году ряд ключевых отраслей национальной экономики столкнулся с серьезными проблемами, с наибольшими трудностями столкнулись угольщики, металлурги и застройщики. Об этом заявил глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин, его слова приводит РИА Новости.

Вышеуказанные отрасли, отметил он, в прошлому году затронула волна банкротств и неплатежей по кредитам. Негативную ситуацию Шохин связал в том числе с жесткой денежно-кредитной политикой Центробанка, которая привела к снижению доступности корпоративных займов, и с «сокращением бюджетного импульса».

Нынешний год, добавил он, станет для российской экономики не менее тяжелым, чем прошлый. Помочь частично выправить негативную ситуацию, по мнению Шохина, помогло бы снижение ключевой ставки. Ближе к концу декабря, полагает он, регулятор понизит планку на 3 процентных пункта — с 16-ти до 13 процентов. Это в интересах как бизнеса, так и населения, резюмировал Шохин.

Усилившийся в прошлом году кризис в угольной отрасли был вызван импортными пошлинами Китая, рынок которого после потери европейского стал для российских компаний основным экспортным направлением. На ситуацию также повлияли низкие мировые цены на это топливо. Что касается строительного сектора, то там проблемы были во многом обусловлены сворачиванием всеобщей льготной ипотеки под 8 процентов. Эта мера на фоне запредельно высоких цен на новое жилье заметно охладила спрос россиян на квартиры в новостройках. В металлургической отрасли кризис усугубился из-за растущей конкуренции со стороны Китая, потери европейского рынка из-за западных санкций и падения спроса на сталь со стороны застройщиков. Без дополнительной господдержки справиться с проблемами вышеуказанным отраслям будет крайне трудно, сходятся во мнении эксперты.

