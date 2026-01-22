Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
15:00, 22 января 2026Россия

Несколько работников российского предприятия попали в больницу из-за ЧП

В Братске шесть человек попали в больницу из-за загазованности на предприятии
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Svetlana Vozmilova / Globallookpress.com

В Иркутской области шесть человек попали в больницу из-за ЧП на деревообрабатывающем предприятии. Об этом сообщает Telegram-канал региональной прокуратуры.

Все произошло в городе Братске. В результате происшествия на предприятии появилась сильная загазованность.

«В результате четыре сотрудницы подрядной организации и два работника филиала доставлены в медицинские учреждения, за их состоянием следят врачи. Причины и условия произошедшего устанавливаются», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что жители Екатеринбурга массово отравились едой и напитками из сети кофеен. У побывавших в заведении горожан появился целый ряд признаков отравления — рвота, головокружение, повышение температуры тела и обезвоживание.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Поддержать палестинский народ». Путин согласился направить миллиард долларов в Совет мира Трампа

    Государство тратит сильно больше, чем зарабатывает. Как это отразится на россиянах

    В России создают новую армию. Там обещают огромную зарплату

    Мировые цены на нефть перешли к снижению на новостях о Гренландии

    Политолог высказался о теме для диалога Трампа и Зеленского

    Дети пропали без вести после схода оползня в Новой Зеландии

    Известная телеведущая рассказала о многолетней дружбе с иноагентом и его подарке

    Зеленский прибыл в Давос

    Паразиты поселились в глазу женщины и стали поедать ее роговицу

    Мерц заявил о поддержке Дании и Гренландии

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok