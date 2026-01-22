Несколько работников российского предприятия попали в больницу из-за ЧП

В Братске шесть человек попали в больницу из-за загазованности на предприятии

В Иркутской области шесть человек попали в больницу из-за ЧП на деревообрабатывающем предприятии. Об этом сообщает Telegram-канал региональной прокуратуры.

Все произошло в городе Братске. В результате происшествия на предприятии появилась сильная загазованность.

«В результате четыре сотрудницы подрядной организации и два работника филиала доставлены в медицинские учреждения, за их состоянием следят врачи. Причины и условия произошедшего устанавливаются», — говорится в сообщении.

