Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
11:05, 22 января 2026Наука и техника

Создан первый смартфон на Windows 11

Анонсирован NexPhone — первый смартфон, работающий на Windows 11
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Nex Computer LLC

Компания NexDock представила смартфон, который может работать на Windows 11 и других операционных системах (ОС). Об этом сообщает издание Windows Central.

Телефон получил название NexPhone. Его создатели отметили, что главная особенность устройства — возможность установить Windows 11 или Linux. Также аппарат может работать на обычной версии Android. Причем ОС от Microsoft будет предустановлена на девайс по умолчанию, а функция двойной загрузки позволит установить на гаджет другую систему.

Инженеры NexDock разработали собственный интерфейс, с помощью которого они смогли адаптировать настольную ОС под мобильный формат. Смартфон можно подключать к монитору — в этом режиме его можно использовать как обычный компьютер. Windows будет запускаться со всеми привычными функциями рабочего стола и набором приложений.

NexPhone имеет 6,58-дюймовый экран с поддержкой 120 герц, чип Qualcomm Dragonwing QCM6490, 12 гигабайт оперативной памяти и 256 гигабайт встроенной памяти. Он также получил NFC, порт для карт microSD и поддержку быстрой зарядки 18 ватт.

NexPhone оценили в 549 долларов, или около 42 тысяч рублей. Устройство поступит в продажу в третьем квартале 2026 года.

В середине января корпорация Microsoft прекратила работу приложения Lens. Программа для смартфонов позволяла сканировать текст с помощью камеры устройств.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Подросток ворвался с ножом в российский лицей. Он напал на уборщицу и взорвал петарды. Что известно?

    В России готовят новую армию. Обучение начинается уже в школах

    Миллионы карт и счетов россиян внезапно заблокировали. Что происходит

    Известный ахматовец посвятил пост в блоге разложившемуся телу бойца ВСУ

    Россиянин ушел на СВО сразу по достижении 18-летия и попал на видео

    Уволенный из московской фирмы россиянин нашел способ отомстить

    Страна БРИКС довела импорт рыбы в Россию до десятилетнего максимума

    Звезда «Полицейского с Рублевки» назвал неожиданный способ похудения

    Кремль отказался комментировать переговоры с США по Украине

    Напавший на российскую школу подросток пострадал

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok