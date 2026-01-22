Создан первый смартфон на Windows 11

Анонсирован NexPhone — первый смартфон, работающий на Windows 11

Компания NexDock представила смартфон, который может работать на Windows 11 и других операционных системах (ОС). Об этом сообщает издание Windows Central.

Телефон получил название NexPhone. Его создатели отметили, что главная особенность устройства — возможность установить Windows 11 или Linux. Также аппарат может работать на обычной версии Android. Причем ОС от Microsoft будет предустановлена на девайс по умолчанию, а функция двойной загрузки позволит установить на гаджет другую систему.

Инженеры NexDock разработали собственный интерфейс, с помощью которого они смогли адаптировать настольную ОС под мобильный формат. Смартфон можно подключать к монитору — в этом режиме его можно использовать как обычный компьютер. Windows будет запускаться со всеми привычными функциями рабочего стола и набором приложений.

NexPhone имеет 6,58-дюймовый экран с поддержкой 120 герц, чип Qualcomm Dragonwing QCM6490, 12 гигабайт оперативной памяти и 256 гигабайт встроенной памяти. Он также получил NFC, порт для карт microSD и поддержку быстрой зарядки 18 ватт.

NexPhone оценили в 549 долларов, или около 42 тысяч рублей. Устройство поступит в продажу в третьем квартале 2026 года.

В середине января корпорация Microsoft прекратила работу приложения Lens. Программа для смартфонов позволяла сканировать текст с помощью камеры устройств.