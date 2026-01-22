Норвегия высказалась об ограждении от России

«Известия»: Норвегия не намерена возводить ограждение на границе с Россией

Норвегия не намерена возводить ограждение от России на границе между странами. Об этом сообщили в национальной полицейском управлении страны, передают «Известия».

Отмечается, что сейчас норвежские правоохранители проводят модернизацию границы, в том числе технологическую и физическую, но строительство ограждения не планируется.

«Нынешнее улучшение предполагает модернизацию физической инфраструктуры, предназначенной для поддержки современного управления границами, и не включает в себя общее ограждение», — заявили в управлении.

В декабре стало известно о том, что Россия и Норвегия, несмотря на противодействие Евросоюза (ЕС), возобновили сотрудничество по рыболовству в Баренцевом море. В 2026 году российские рыбаки смогут осуществлять промысел не только в российской экономической зоне, но и в норвежской.