Опубликован радиоперехват с эмоциональным обращением бойца «Скалы»

Боец украинской «Скалы» пожаловался на равнодушие командиров
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Stringer / Reuters

Бойцы 425-го отдельного штурмового полка (ОШП) «Скала» Вооруженных сил Украины (ВСУ) больше трех месяцев безвылазно находятся на передовой. Радиоперехват эмоционального обращения военного к командирам опубликовал Telegram-канал «Работайте, братья!».

Украинский боец жалуется на безразличие командиров, утверждая, что причиной смерти военных скорее станет мороз, чем пули. Он также просит, чтобы руководство начало наконец решать вопрос с ротацией.

«Почему мы должны здесь умирать? Три месяца здесь просидели, всю зиму уже просидели почти. (...) По ходу мы одни остались. Мы лишние, да? Так скажите нам правду. Мы сами будем выгребаться отсюда», — говорит он.

Ранее советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Кимаковский рассказал, что массированные удары позволили за три часа уничтожить взвод элитного подразделения «Скала» ВСУ. По ним ударили в населенных пунктах Воздвиженка и Железнодорожное.

