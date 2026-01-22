Реклама

Экономика
18:38, 22 января 2026Экономика

Отменивший проекты разработчик игр пережил обвал стоимости акций

Акции французского разработчика видеоигр Ubisoft рухнули более чем на треть
Дмитрий Воронин

Фото: samoila ionut / Shutterstock / Fotodom  

Акции французского разработчика видеоигр Ubisoft 22 января потеряли более трети стоимости на Парижской бирже после сообщения об отмене разработки нескольких проектов. К моменту написания материала бумаги компании дешевели на 34,97 процента, до 4,31 евро за штуку, свидетельствуют данные торгов.

В начале дня акции просели на 21,8 процента, затем падение ускорилось. Как уточняет ТАСС, обвал Ubisoft пережила после того, как выпустила предупреждение о возможном снижении выручки до 1,5 миллиарда евро в 2025-2026 финансовом году, тогда как ранее этот показатель планировался на уровне 1,8 миллиарда.

Также отмечается, что сокращение поступлений ожидается в связи с отказом компании от выпуска игр, в числе которых давно ожидаемый фанатами ремейк игры 2003 года «Принц Персии: Пески времени».

За последний год рыночная капитализация разработчика сократилась почти на 60 процентов, до 606 миллионов евро. До этого, в 2024-м, акции Ubisoft потеряли в цене примерно столько же — около 58 процентов, и составили 1,23 миллиарда евро.

