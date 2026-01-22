Отменивший проекты разработчик игр пережил обвал стоимости акций

Акции французского разработчика видеоигр Ubisoft рухнули более чем на треть

Акции французского разработчика видеоигр Ubisoft 22 января потеряли более трети стоимости на Парижской бирже после сообщения об отмене разработки нескольких проектов. К моменту написания материала бумаги компании дешевели на 34,97 процента, до 4,31 евро за штуку, свидетельствуют данные торгов.

В начале дня акции просели на 21,8 процента, затем падение ускорилось. Как уточняет ТАСС, обвал Ubisoft пережила после того, как выпустила предупреждение о возможном снижении выручки до 1,5 миллиарда евро в 2025-2026 финансовом году, тогда как ранее этот показатель планировался на уровне 1,8 миллиарда.

Также отмечается, что сокращение поступлений ожидается в связи с отказом компании от выпуска игр, в числе которых давно ожидаемый фанатами ремейк игры 2003 года «Принц Персии: Пески времени».

За последний год рыночная капитализация разработчика сократилась почти на 60 процентов, до 606 миллионов евро. До этого, в 2024-м, акции Ubisoft потеряли в цене примерно столько же — около 58 процентов, и составили 1,23 миллиарда евро.

