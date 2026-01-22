Племянник джазмена Бриля назвал ситуацию с артистом нехорошей

360: Племянник джазмена Бриля рассказал, что ему недавно сделали операцию

Денис Бриль, племянник джазового пианиста и композитора Игоря Бриля, рассказал, что ему недавно сделали операцию. Его цитирует 360.ru.

«В общем, такая нехорошая ситуация», — высказался родственник, добавив, что узнал информацию об экстренной госпитализации джазмена из прессы, и пока не может с ним связаться.

Ранее в четверг стало известно, что Игорь Бриль попал в больницу. Дома 81-летнему пианисту стало плохо с сердцем. После оказания первой помощи врачи скорой приняли решение госпитализировать его в кардиологическое отделение.

В 2023 году Игорь Бриль уже попадал в больницу с аритмией. При этом появлялись слухи, будто медикам пришлось восстанавливать сердечный ритм народного артиста с помощью дефибриллятора, однако сам музыкант со смехом опроверг эту информацию — тогда он пробыл в лечебном учреждении полтора дня.

Игорь Бриль является автором музыки к таким спектаклям и фильмам, как «Зангезур», «Кот в сапогах», «Серсо» и многим другим. Пианист выступал на одной сцене вместе с Рэем Чарльзом, Дэйвом Брубеком, Диззи Гиллеспи и другими известными джазменами.