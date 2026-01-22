Реклама

Россия
07:15, 22 января 2026Россия

Стало известно о загадочной смерти российских военных в украинском плену

Омбудсмен Москалькова сообщила о смерти попавших в плен без ранений бойцов ВС РФ
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Как минимум двух попавших в плен к Вооруженным силам Украины (ВСУ) российских военных без каких-либо ранений ждала смерть — украинская сторона вернула тела. О загадочной смерти в плену сообщила уполномоченная по правам человека Татьяна Москалькова, ее слова приводит ТАСС.

Как стало известно из слов омбудсмена, на публиковавшихся в украинских Telegram-каналах кадрах было видно, что российские бойцы изначально находились в удовлетворительном состоянии и без каких-либо ранений.

Москалькова рассказала, что ей известно о военных преступлениях украинских военных, и она поделилась этой информацией с Международным красным крестом.

Ранее Москалькова напомнила о судьбе 12 жителей Курской области, которых удерживают на Украине в качестве заложников. Она возмутилась тому, что мирных жителей удерживают на территории иностранного государства.

