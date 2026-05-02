Россиянин поставил на волевую победу «Краснодара» и выиграл 3 миллиона рублей

Клиент букмекерской компании (БК) поставил 1,55 миллиона рублей на волевую победу «Краснодара» над махачкалинским «Динамо» в матче 27-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает «РБ Спорт».

Россиянин сделал ставку по ходу игры, на тот момент краснодарцы уступали со счетом 0:1. Коэффициент на их победу составлял 1,95.

Уже после того, как игрок сделал ставку, «Краснодар» забил два мяча. Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу «горожан», а россиянин пополнил счет на 3 миллиона рублей.

Ранее россиянин выиграл 4 миллиона рублей на полуфинальном матче Лиги чемпионов ПСЖ — «Бавария». Клиент букмекерской конторы поставил на то, что команды сыграют с общим тоталом больше 1,5.