21:27, 30 апреля 2026

Россиянин выиграл четыре миллиона рублей на матче Лиги чемпионов

Владислав Уткин
Фото: Stephanie Lecocq / Reuters

Россиянин выиграл четыре миллиона рублей на полуфинальном матче Лиги чемпионов ПСЖ — «Бавария». Об этом сообщает Betonemobile.

Клиент букмекерской конторы поставил на то, что команды сыграют с общим тоталом больше 1,5. На 17-й минуте форвард немецкого клуба Харри Кейн реализовал пенальти, а семь минут спустя нападающий парижан Хвича Кварацхелия сделал счет 1:1. Таким образом, ставка прошла.

Игрок поставил на выбранный им исход 1,8 миллиона рублей. Благодаря коэффициенту 2,19 он выиграл 3 942 000 рублей.

Ранее букмекеры назвали фаворита в московском дерби «Локомотив»«Динамо», которое пройдет в рамках 28-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Ими являются «железнодорожники», поставить на их победу можно с коэффициентом 2,20, в то время как успех динамовцев оценивается котировкой 3,00. Матч между этими командами пройдет в пятницу, 1 мая, начало в 19:30 по московскому времени.

