18:37, 30 апреля 2026

Букмекеры назвали фаворита в московском дерби «Локомотив» — «Динамо»

Владислав Уткин
Фото: Pavel Kashaev / Globallookpress.com

Букмекеры назвали фаворита в московском дерби «Локомотив»«Динамо» в Российской премьер-лиге (РПЛ). Об этом сообщает Betonmobile.

Аналитики считают «Локомотив» фаворитом в матче 28-го тура РПЛ. Поставить на его победу можно с коэффициентом 2,20. Сделать ставку на успех динамовцев можно с котировкой 3,00. Коэффициент на ничью равен 3,85.

Отмечается, что этот матч станет первым за последние четыре года, который будет показан в Бразилии. В составах обеих команд выступают пять бразильцев: за «Локомотив» играет защитник Лукас Фассон, а за «Динамо» — защитник Давид Рикардо, полузащитники Бителло и Антонио Рубенс, а также нападающий Артур Гомес.

Ранее россиянин выиграл 457,5 тысячи рублей, сделав удачную ставку на полуфинальный матч Лиги чемпионов ПСЖ — «Бавария». Он поставил 250 тысяч на то, что мюнхенцы забьют более 1,5 гола, с коэффициентом 1,83. Поединок завершился победой парижан со счетом 5:4.

