Россиянин поставил на голы в Лиге чемпионов и выиграл 500 тысяч рублей

Россиянин поставил на голы «Баварии» в Лиге чемпионов и выиграл 500 тысяч рублей

Клиент букмекерской конторы выиграл почти 500 тысяч рублей, поставив на голы мюнхенской «Баварии» в полуфинале Лиги чемпионов против парижского ПСЖ. Об этом сообщает «Рейтинг Букмекеров».

Россиянин поставил на то, что мюнхенцы забьют более 1,5 мяча при коэффициенте 1,83. Ставка в размере 250 тысяч рублей окупилась выигрышем 457,5 тысячи рублей еще до перерыва.

ПСЖ одержал победу над «Баварией» в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов. Встреча прошла в Париже на стадионе «Парк-де-Пренс» и завершилась со счетом 5:4 в пользу хозяев.

Ответная встреча пройдет 6 мая в Мюнхене. Она начнется в 22:00 по московскому времени.