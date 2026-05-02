10:46, 2 мая 2026

Зеленский рассказал о массированной российской атаке

Зеленский: За неделю Россия выпустила по Украине около 1600 ударных дронов
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Piroschka van de Wouw / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о массированной российской атаке. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Всего за эту неделю Россия выпустила по Украине около 1600 ударных дронов, около 1100 управляемых авиационных бомб и три ракеты», — написал он.

По словам украинского лидера, Россия пытается массированными атаками перегрузить ПВО Вооруженных сил Украины (ВСУ), поэтому поставка ракет очень важна каждый день.

Он подчеркнул необходимость продолжать давление на Москву. Кроме того, президент выразил благодарность всем, кто работает над новыми санкционными пакетами против России.

Ранее Зеленский объявил об усилении противовоздушной обороны для Днепропетровска и Одессы. Уточняется, что украинский лидер анонсировал новые меры в связи с массированной атакой беспилотников Вооруженных сил России днем 1 мая.

