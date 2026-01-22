Реклама

06:03, 22 января 2026Силовые структуры

«Политеховский маньяк» отказался подавать жалобу на свой приговор

Марина Совина
Кадр: Неразгаданные Тайны и Истории / YouTube

Экс-замглавы Калманского района Алтайского края Виталий Манишин, получивший прозвище «Политеховский маньяк» за убийство 11 женщин, отказался подавать апелляционную жалобу на приговор. Об этом сообщила Объединенная пресс-служба судов Алтайского края в своем Telegram-канале.

Жалобу ранее подал адвокат приговоренного к 25 годам лишения свободы преступника. Защитник считает, что Манишин мог оговорить себя в ходе следствия. В этом случае адвокат вправе занимать по делу позицию вопреки воле доверителя.

В ноябре 2025 года родственник одной из пострадавших от Виталия Манишина женщин обратился в суд с требованием ужесточить оказание для осужденного.

Манишина задержали в мае 2023 года и обвинили в изнасиловании и расправе над девушкой в 1989 году. На первых же допросах экс-чиновник признался в преступлении, а месяц спустя неожиданно признался еще в нескольких расправах. Следствием была установлена причастность экс-чиновника к 11 расправам, совершенным в период с 1989 по 2000 год в Алтайском крае.

Первое преступление было совершено в 1989 году. Выяснилось, что все преступления Манишина были связаны с девушками из Алтайского государственного технического университета. После чего его стали звать «политеховским маньяком».

