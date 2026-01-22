Политолог высказался о теме для диалога Трампа и Зеленского

Политолог Асафов: Трамп и Зеленский в Давосе будут обсуждать повестку США

У президентов Украины и США Владимира Зеленского и Дональда Трампа существует много тем для обсуждения помимо вывода украинских войск с территории Донбасса, считает политолог Александр Асафов. Так он разговоре с «Лентой.ру» прокомментировал информацию, что именно Донбасс станет единственной темой для их разговора в Давосе.

«Я думаю, что однозначный вывод по поводу единственной темы к обсуждению, мягко говоря, слишком категоричен. Тем много, и существует динамика попыток договориться, динамика условий, сама ситуация меняется и здесь, безусловно, эта тема и другие могут звучать вполне категорично со стороны Дональда Трампа. Мы очевидно понимаем, что дистанция до реальных переговоров довольно велика», — сказал Асафов.

Он уточнил, что среди нерешенных проблем все еще остаются территориальный вопрос и гарантии безопасности. По его мнению, сводить все к одному тезису странно, и нынешняя встреча Зеленского по вызову Трампа будет состоять из повестки, сформированной США.

Ранее издание «Страна.ua» пришло к выводу, что единственной темой для обсуждения лидерами Украины и США Владимира Зеленского и Дональда Трампа в Давосе станет вывод украинских войск из Донбасса.