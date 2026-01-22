Польша начала крупнейшую модернизацию флота со времен холодной войны

Польша проводит крупнейшую модернизацию флота со времен холодной войны

Польша проводит самую масштабную модернизацию военно-морского флота со времен холодной войны. Об этом сообщает Financial Times (FT).

Республика строит три новых фрегата в Гдыне и договорилась о покупке трех шведских подводных лодок. Помимо фрегатов и субмарин, Польша также строит спасательное судно и уже спустила на воду новые тральщики.

«Российская угроза распространяется, и мы не можем игнорировать их гибридную войну», — заявил замминистра обороны Польши Павел Бейда. Он подчеркнул, что Варшава должна быть активным участником в обеспечении безопасности на Балтике.

Отмечается, что новые приобретения призваны преодолеть десятилетия недостаточного финансирования флота, который до сих пор опирается на устаревшую технику: одну подлодку советской постройки 1986 года и два фрегата 1970-х годов.

Ранее Премьер-министр Польши Дональд Туск в новогоднем обращении пообещал в 2026 году завоевать Балтийское море. Кроме того, политик отметил, что в 2026 году польские власти планируют ускорить создание «самой сильной армии в Европе».