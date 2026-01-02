«Это будет год быстрого завоевания Балтики». Какие планы раскрыл премьер Польши в новогоднем обращении?

Премьер-министр Польши Дональд Туск в новогоднем обращении пообещал в 2026 году завоевать Балтийское море.

Мы ускорим крупные инвестиции в инфраструктуру. Это будет год быстрого завоевания Балтики. Нашей польской Балтики Дональд Туск Премьер-министр Польши

Кроме того, политик отметил, что в 2026 году польские власти планируют ускорить создание «самой сильной армии в Европе».

Балтийское море назвали внутренним морем НАТО

В ноябре министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский назвал Балтийское море внутренним морем Североатлантического альянса. Он объяснил это вступлением Финляндии и Швеции в НАТО.

Глава польского ведомства назвал «плохой новостью», что Россия якобы «продолжает активно действовать в тех же водах», а предпринимаемые Москвой шаги, по его словам, «враждебны Европе и Западу в целом».

В июле министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш при подписании контракта на поставку береговых надводных обзорных радаров также заявил, что после вступления Швеции и Финляндии в НАТО Балтийское море стало внутренним морем альянса. Отмечалось, что 18 радиолокационных станций планируется развернуть на балтийском побережье. Косиняк-Камыш утверждал, что система слежения, которая находится в процессе создания, затронет районы Польши на границе с Калининградской областью.

Россия обновила морские границы на Балтике

В июне правительство РФ признало недействительным перечень координат точек, определяющих положение исходных линий, от которых измеряется ширина территориального моря, прилежащей зоны страны у материкового побережья и островов России в Балтийском море.

В тексте постановления говорится, что исходная линия, от которой отмеряется ширина территориального моря, образуется линией наибольшего отлива. Она проходит от точки выхода линии сухопутного участка госграницы РФ с Литовской Республикой и до Республики Польша.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков пояснил, что инициатива российского оборонного ведомства по корректировке границ морского шельфа в Балтийском море связана с обеспечением безопасности России и изменившейся ситуацией.

Ничего политического здесь нет, хотя и политическая обстановка серьезно поменялась с тех пор Дмитрий Песков Официальный представитель Кремля

Зеленский потребовал закрыть Балтийское море

Президент Украины Владимир Зеленский потребовал закрыть Балтийское море из-за якобы «теневого флота» России. Однако президент Польши Кароль Навроцкий заявил, что страна не намерена выполнять требования украинского лидера и поднимать этот вопрос.

Подобные решения не принимаются на основе слов Зеленского, потому что после этого будут конкретные социальные и экономические последствия. Однако наша безопасность превыше всего Кароль Навроцкий Президент Польши

По его словам, то, что происходит в Балтийском море, вызывает беспокойство. Он подчеркнул, что прежде чем рассматривать ​​идею о закрытии Балтийского моря, необходимо провести консультации с военными.

Навроцкий также заявил, что следит за ситуацией в Балтийском море совместно с Бюро национальной безопасности.