Польша заявила о перехвате российского самолета-разведчика Ил-20 над Балтийским морем. В сообщении подчеркнули, что самолет находился в международном воздушном пространстве и не пересекал границы Польши.

Летательный аппарат сопроводили польские истребители

По данным оперативного командования Вооруженных сил (ВС) Польши, инцидент произошел 28 октября 2025 года. Как уточнили в ведомстве. дежурная пара истребителей МиГ-29 идентифицировала, перехватила и сопровождала воздушное судно до выхода из зоны своей ответственности.

В официальном заявлении оперативного командования отмечается, что действия истребителей прошли «быстро, эффективно и безопасно» благодаря «высокому уровню боевой готовности, профессионализму пилотов и четкой работе системы ПВО». Ведомство подчеркнуло, что защита воздушного пространства является ежедневной миссией польских военных.

Польские военные утверждают, что у Ил-20 был выключен транспондер

Польские военно-воздушные силы утверждают, что Ил-20 выполнял «разведывательную миссию в международном воздушном пространстве, без поданного плана полета и с выключенным транспондером». При этом в командовании подчеркивают, что российский самолет не нарушал воздушные границы Польши и был выведен из зоны ответственности после завершения процедуры сопровождения.

Оперативное командование также заверило, что ВС страны находятся в постоянной боевой готовности «отреагировать на любую угрозу и защитить суверенитет польского воздушного пространства».

В российских официальных источниках на момент публикации комментариев по этому инциденту не поступало.

В МИД отметили нарастание разведдеятельности у границ России

Накануне представитель российского МИД Константин Воронцов заявил о росте разведывательной активности НАТО у российских границ в Балтийском и Черном морях. По его словам, альянс «продолжает наращивать военный потенциал на границах с нашей страной» и активизировал разведдеятельность у морских и воздушных рубежей России. Дипломат также связал это с «возросшей продолжительностью пребывания военных кораблей» в Черном море и увеличением численности батальонных и бригадных формирований в прибрежных государствах.

Ранее в октябре Европарламент принял резолюцию, в тексте которой содержится формулировка, допускающая «координированные, единые и соразмерные меры против всех нарушений их воздушного пространства, включая уничтожение воздушных угроз». В пресс-релизе парламента это сформулировано как поощрение инициатив, позволяющих странам Европейского союза принимать такие меры.

Какова позиция НАТО по поводу сбивания российских самолетов?

Тем временем в ряде иностранных заявлений последние месяцы звучали призывы к жестким ответам на возможные нарушения воздушного пространства. Так, президент США Дональд Трамп во время встречи на Генассамблее ООН заявил о поддержке идеи сбивать самолеты, нарушающие воздушные границы альянса. На соответствующий вопрос он ответил: «Да, я так считаю».

Глава польского МИД Радослав Сикорский в одном из интервью также дал жесткий сигнал Москве, призвав российские власти «не приходить жаловаться», если ракета или самолет окажутся на польской территории и будут сбиты. Сам дипломат охарактеризовал свое высказывание как предупреждение.

В свою очередь, Эстония пригрозила ответить на воздушную угрозу из России с первой минуты и одного толчка. Так, глава МИД страны Маргус Цахкна подчеркнул, что в случае нарушения границ Таллин немедленно отреагирует.

При этом генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в выступлениях подчеркивал, что альянс не стремится к эскалации и предпочитает «выводить» самолеты за пределы воздушного пространства. Он отмечал, что уничтожать их допустимо лишь при наличии прямой и очевидной угрозы: «Если они не представляют угрозы, их перехватят, а затем аккуратно выведут за пределы [воздушного пространства]».

Журналисты газеты The Telegraph при этом сообщали, что в НАТО обсуждаются правила, которые упростят принятие решений о нейтрализации воздушных угроз в случае, если самолеты несут вооружение и их траектория указывает на возможную атаку по наземным целям.