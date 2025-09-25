«Они не понимают, что это значит». Министр войны США созвал сотни генералов и адмиралов на экстренное совещание

WP: Шеф Пентагона экстренно вызвал генералов и адмиралов без объяснения причин

Министр войны (обороны) США Пит Хегсет созвал сотни генералов и адмиралов на экстренное совещание.

По данным источников, встреча состоится на базе американского Корпуса морской пехоты в Куантико, штат Вирджиния, 30 сентября. Приказ «собраться в срочном порядке без указания причины» был отдан главой Пентагона ранее на этой неделе.

Директива разослана почти всем офицерам в ранге бригадного генерала и выше, включая командующих в зонах конфликтов по всему миру. Прибыть на совещание обязаны даже находящиеся за границей военачальники. Приказ Хегсета в США назвали «чрезвычайно необычным» и вызвавшим «смятение и тревогу». Причина такого решения неизвестна.

Так обычно не делают. Люди очень обеспокоены. Они не понимают, что это значит

источник The Washington Post

Представитель Пентагона Шон Парнелл подтвердил, что руководитель военного ведомства «в начале следующей недели обратится к высшему военному руководству», но отказался раскрывать повестку.

Въезд на базу Корпуса морской пехоты США в Куантико, штат Вирджиния Фото: Steve Helber / AP

В России отреагировали на экстренное совещание Пентагона

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в беседе с «Лентой.ру» усомнился, что экстренный сбор военачальников США связан с Россией и специальной военной операцией (СВО).

Он отметил, что Москва не может знать причину. По мнению сенатора, Россия не должна опасаться, ей необходимо продолжать делать свое дело.

Связано ли это с СВО, с Россией — я не уверен. Потому что ничего такого не произошло, чтобы мы кому-то угрожали, или для США наступает какой-то момент опасности. Я не исключаю, что это обычное совещание. Может быть, он [Хегсет] позицию американцев изложит своему генералитету

Владимир Джабаров член Совфеда

Здание Пентагона Фото: Kent Nishimura / Reuters

Пентагон запретил собирать информацию без разрешения командования

Ранее Пентагон запретил журналистам собирать информацию без разрешения командования.

Теперь представители американских СМИ не смогут собирать никакие сведения, которые не были специально разрешены Минобороны к публикации. У отказавшихся подчиниться отзовут аккредитацию. Причиной такого решения стали утечки информации.

Министерство обороны по-прежнему стремится к прозрачности, чтобы обеспечить подотчетность и общественное доверие. Однако информация должна быть одобрена для публикации соответствующим уполномоченным лицом, прежде чем она будет обнародована, даже если она не является секретной документ Минобороны США

Шеф Пентагона высказался о якобы вторжении России в воздушное пространство НАТО

Хегсет ранее обсудил с министром обороны Эстонии Ханно Певкуром якобы вторжение российских истребителей в воздушное пространство НАТО. Они провели телефонный разговор.

«Ситуация с российскими истребителями в воздушном пространстве НАТО неприемлема. Министерство войны США солидарно с Эстонией, а также высоко оценивает быструю и решительную реакцию союзников по альянсу», — заявил глава американского ведомства.

Генсек НАТО согласился со словами Трампа о российских самолетах

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Марк Рютте согласился со словами президента США Дональда Трампа о необходимости сбивать российские самолеты в случае нарушения ими воздушного пространства государств — членов блока.

Ранее американский лидер заявил, что страны НАТО должны сбивать воздушные суда России, если те вторгнутся в воздушное пространство альянса.

«Я полностью согласен с президентом Трампом: если это необходимо», — подчеркнул генсек. Он уточнил, что пилоты истребителей и другие военнослужащие обучены оценивать степень таких угроз и предпринимать дальнейшие действия.