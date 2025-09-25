В России отреагировали на экстренное совещание генералов и адмиралов Пентагона

Сенатор Джабаров: Не думаю, что экстренное совещание Пентагона связано с Россией

Экстренный сбор американский адмиралов и генералов вряд ли связан с Россией и проведением специальной военной операции (СВО), считает первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. Своим мнением он поделился с «Лентой.ру».

«Вы знаете, гадать бесполезно. Потому что мы не можем знать причину. Но связано ли это с СВО, с Россией, я не уверен. Потому что ничего такого не произошло, чтобы мы кому-то угрожали, или для США наступает какой-то момент опасности. Я не исключаю, что это обычное совещание. Может быть, он позицию американцев изложит своему гениралитету. Я думаю, что мы не должны опасаться. Мы должны делать свое дело», — сказал Джабаров.», — сказал Джабаров.

Ранее газета The Washington Post (WP) сообщила, что глава Пентагона Пит Хегсет созвал экстренное совещание с участием сотен генералов и адмиралов на базе морской пехоты в Вирджинии на следующей неделе, не объяснив причину срочной встречи. По данным источников WP, Хегсет разослал директиву о срочном совещании практически всему военному руководству США. Многие из них опасаются, что администрация президента США Дональда Трампа может так начать чистки в руководстве Пентагона.