09:42, 24 сентября 2025

Шеф Пентагона высказался о якобы вторжении России в воздушное пространство НАТО

Шеф Пентагона Хегсет обсудил с главой МО Эстонии Певкуром защиту неба НАТО
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)
СюжетРоссия и НАТО:
Пит Хегсет

Пит Хегсет. Фото: Daniel Becerril / Reuters

Шеф Пентагона Пит Хегсет провел телефонный разговор с главой Министерства обороны (МО) Эстонии Ханно Певкуром о якобы вторжении российских истребителей в воздушное пространство Североатлантического альянса, назвав инцидент «неприемлемым». Об этом сообщает The Hill.

«Вчера состоялся важный телефонный разговор с моим эстонским коллегой министром Певкуром. Ситуация с российскими истребителями в воздушном пространстве НАТО неприемлема. Министерство войны США солидарно с Эстонией, а также высоко оценивает быструю и решительную реакцию союзников по альянсу», — отметил Хегсет.

Ранее генсек НАТО Марк Рютте заявил, что альянс не увидел «непосредственной угрозы» при инциденте с истребителями в Эстонии.

В Министерстве обороны России сообщили, что 19 сентября три истребителя МиГ-31 действительно совершали плановый перелет из Карелии на аэродром в Калининградскую область. В ведомстве указали, что полет прошел в плановом режиме, самолеты от курса не отклонялись и не нарушали воздушное пространство других стран.

