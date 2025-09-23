Мир
14:50, 23 сентября 2025Мир

Генсек НАТО сделал заявление об инциденте с истребителями в Эстонии

Генсек Рютте: НАТО не увидела угрозы при инциденте с истребителями в Эстонии
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Geert Vanden Wijngaert / Reuters

Североатлантический альянс не увидел «непосредственной угрозы» при инциденте с истребителями в Эстонии. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в ходе пресс-конференции, трансляцию которой ведет Sky News.

«В ходе последнего инцидента с нарушением воздушных границ Эстонии, который мы сегодня обсудили, силы НАТО оперативно перехватили и сопроводили самолеты без эскалации, поскольку непосредственной угрозы выявлено не было», — сказал генсек альянса.

Ранее пресс-секретарь НАТО Элисон Арт обвинила Россию в якобы имевшем место 19 сентября нарушении воздушного пространства Эстонии.

В Министерстве обороны России сообщили, что 19 сентября три истребителя МиГ-31 действительно совершали плановый перелет из Карелии на аэродром в Калининградскую область. В ведомстве подчеркнули, что полет прошел в плановом режиме, самолеты от курса не отклонялись и не нарушали воздушное пространство других стран.

.
