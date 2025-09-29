Мир
09:02, 29 сентября 2025Мир

«Ну как вы думаете? Как поступим?» Европа пообещала сбивать российские самолеты. Что на это ответили в Кремле?

Песков: Россия ответит на атаку объектов в ее пространстве как суверенная страна
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Patryk Ogorzalek / Agencja Wyborcza.pl via Reuters

В течение последнего месяца несколько европейских стран заявили, что Россия якобы нарушила их воздушное пространство при помощи беспилотников и истребителей. Хотя стороны не представляют доказательств, а Москва отвергает любые обвинения, Запад пообещал сбивать российские самолеты. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков высказался о реакции России.

Bloomberg и South China Morning Post со ссылкой на источники написали, что «на напряженной встрече» в Москве послы Великобритании, Франции и Германии выразили обеспокоенность по поводу ситуации. Дипломаты стран Европы предупредили Кремль, что НАТО готов дать отпор нарушениям своего воздушного пространства. Альянс, как сообщается, намерен применить всю возможную силу, в том числе готов сбивать российские самолеты. О реакции на это позднее спросили Пескова.

Ну как вы думаете? Мы суверенная страна. Как поступим?

Дмитрий Песковофициальный представитель Кремля

Трампу не понравилась ситуация в Эстонии

19 сентября в НАТО заявили, что три российских МиГ-31 якобы проникли в воздушное пространство Эстонии. Сообщалось, что истребители оказались в воздушном пространстве, пролетев пять воздушных миль (8 километров). Комментируя это, американский президент Дональд Трамп заявил, что ему не нравится эта ситуация и что она может стать «большой проблемой».

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Тогда же генсек НАТО Марк Рютте сказал, что альянс может сбивать российские самолеты, которые угрожают гражданской инфраструктуре или населению. Он отметил, что самолеты якобы вошли в воздушное пространство и самым безопасным решением было вывести их оттуда. Однако если они будут нести угрозы, военные имеют все полномочия, вплоть до их уничтожения. Глава МИД Польши Радослав Сикорский также говорил о готовности сбивать российские самолеты, если те окажутся в воздушном пространстве страны. Он призвал в таком случае «не приходить жаловаться».

Россия ответила на угрозы и обвинения

Между тем в Министерстве обороны России ответили на обвинения Эстонии. Там сообщили, что 19 сентября три истребителя МиГ-31 действительно совершали плановый перелет из Карелии на аэродром в Калининградскую область. Полет прошел в плановом режиме, самолеты от курса не отклонялись и не нарушали воздушное пространство других стран.

В свою очередь, министр иностранных дел Сергей Лавров предостерег от попыток сбивать объекты в небе над Россией.

Но если будут попытки сбивать любой летающий объект, да и любой объект вообще поражать на нашей территории, в нашем воздушном пространстве, то, я думаю, люди серьезно пожалеют, если они пойдут на такое грубейшее нарушение нашей территориальной целостности, нашего суверенитета

Сергей Лавровглава МИД России
