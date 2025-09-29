В течение последнего месяца несколько европейских стран заявили, что Россия якобы нарушила их воздушное пространство при помощи беспилотников и истребителей. Хотя стороны не представляют доказательств, а Москва отвергает любые обвинения, Запад пообещал сбивать российские самолеты. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков высказался о реакции России.
Bloomberg и South China Morning Post со ссылкой на источники написали, что «на напряженной встрече» в Москве послы Великобритании, Франции и Германии выразили обеспокоенность по поводу ситуации. Дипломаты стран Европы предупредили Кремль, что НАТО готов дать отпор нарушениям своего воздушного пространства. Альянс, как сообщается, намерен применить всю возможную силу, в том числе готов сбивать российские самолеты. О реакции на это позднее спросили Пескова.
Ну как вы думаете? Мы суверенная страна. Как поступим?
Трампу не понравилась ситуация в Эстонии
19 сентября в НАТО заявили, что три российских МиГ-31 якобы проникли в воздушное пространство Эстонии. Сообщалось, что истребители оказались в воздушном пространстве, пролетев пять воздушных миль (8 километров). Комментируя это, американский президент Дональд Трамп заявил, что ему не нравится эта ситуация и что она может стать «большой проблемой».
Тогда же генсек НАТО Марк Рютте сказал, что альянс может сбивать российские самолеты, которые угрожают гражданской инфраструктуре или населению. Он отметил, что самолеты якобы вошли в воздушное пространство и самым безопасным решением было вывести их оттуда. Однако если они будут нести угрозы, военные имеют все полномочия, вплоть до их уничтожения. Глава МИД Польши Радослав Сикорский также говорил о готовности сбивать российские самолеты, если те окажутся в воздушном пространстве страны. Он призвал в таком случае «не приходить жаловаться».
Россия ответила на угрозы и обвинения
Между тем в Министерстве обороны России ответили на обвинения Эстонии. Там сообщили, что 19 сентября три истребителя МиГ-31 действительно совершали плановый перелет из Карелии на аэродром в Калининградскую область. Полет прошел в плановом режиме, самолеты от курса не отклонялись и не нарушали воздушное пространство других стран.
В свою очередь, министр иностранных дел Сергей Лавров предостерег от попыток сбивать объекты в небе над Россией.
Но если будут попытки сбивать любой летающий объект, да и любой объект вообще поражать на нашей территории, в нашем воздушном пространстве, то, я думаю, люди серьезно пожалеют, если они пойдут на такое грубейшее нарушение нашей территориальной целостности, нашего суверенитета