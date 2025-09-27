Мир
Лавров предупредил о последствиях ударов извне по объектам в воздушном пространстве России

Сергей Истомин
Фото: Eduardo Munoz / Reuters

Министр иностранных дел Сергей Лавров предостерег другие страны от попыток сбить объекты в воздушном пространстве России. Об этом он заявил в ходе пресс-конференции в ООН, трансляцию которой ведет российский МИД в Telegram.

По словам Лаврова, если беспилотник летит не над российской территорией, а пересек чью-то границу, то для обеспечения безопасности «все вправе делать с этим дроном то, что считают нужным».

«Но если будут попытки сбивать любой летающий объект, да и любой объект вообще поражать на нашей территории, в нашем воздушном пространстве, то, я думаю, люди серьезно пожалеют, если они пойдут на такое грубейшее нарушение нашей территориальной целостности, нашего суверенитета», — предупредил министр о последствиях.

Ранее глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил о готовности сбивать российские самолеты, если те окажутся в воздушном пространстве страны. Обращаясь к правительству России, он призвал «не приходить жаловаться» в таких случаях.

