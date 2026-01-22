Реклама

Попавший в ДТП российский губернатор опубликовал видео из больницы

Никита Абрамов
Кадр: Telegram-канал «Александр Хинштейн»

Губернатор Курской области Александр Хинштейн, попавший в ДТП, записал видео из больницы. Ролик он опубликовал в Telegram-канале.

Политик рассказал, что его успешно прооперировали врачи Курской областной клинической больницы. Он также отметил, что какое-то время ему придется провести в клинике.

Глава региона России выразил благодарность врачам больницы и бригаде скорой помощи.

О том, что Хинштейн попал в ДТП, стало известно ранее 22 января. По его словам, машину занесло на сложном участке дороги и выбросило на обочину. Губернатор написал пост, уже находясь в больнице.

