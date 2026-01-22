После массовой смерти младенцев в российском роддоме губернатор заявил о пьянстве матерей

Глава Кузбасса Середюк после массовой смерти младенцев заявил о пьянстве матерей

Некоторые из рожениц не наблюдались у врачей в дородовой период, а некоторые имеют вредные привычки. Так ситуацию с массовой смертью младенцев в роддоме в Новокузнецке Кемеровской области (Кузбасса) прокомментировал глава региона Илья Середюк, запись его высказываний опубликована на странице чиновника во «ВКонтакте».

Губернатор заявил, что намерен вступиться за медицинский персонал роддома, и сообщил, что у всех не переживших новогодние праздники младенцев якобы были разные врачи, что, по его мнению, исключает версию о их халатности. Также он добавил, что у всех младенцев была недоношенность, а после этого порассуждал, что у матерей бывают вредные привычки, а некоторых скорая привозит в состоянии алкогольного опьянения. Имел ли он в виду матерей упомянутых девяти младенцев или рассуждал абстрактно, неизвестно.

«Печально говорить, будущие мамы не просто не следят за своим здоровьем — у некоторых есть вредные привычки (...). По скорой приезжают в роддом в состоянии опьянения», — заявил о пьянстве матерей Середюк.

В период новогодних праздников 2026 года в роддоме ГКБ №1 в Новокузнецке не удалось спасти жизни по меньшей мере девяти новорожденных. Учреждение прекратило работу, следователи возбудили уголовные дела. В Кузбасс Минздравом России были направлены специалисты для проведения проверки.