Посольство ответило на слова главы МИД Нидерландов о войне против России

Посольство РФ задалось вопросом о словах главы МИД Нидерландов ван Вила о войне

Российское посольство в Гааге ответило на слова министра иностранных дел Нидерландов Давида ван Вила о войне против России, задавшись вопросом об их значении. Реакция опубликована в соцсети Х.

«Господин ван Вил объявляет войну между Европой, НАТО и Россией? Или же мы должны рассматривать это как очередной пример безответственной политической риторики?» — отмечается в комментарии.

Таким образом диппредставительство прокомментировало высказывание главы нидерландского МИД, сделанное в ходе Всемирного экономического форума в Давосе. Ван Вил заявил, что участники мероприятия собрались, чтобы «поговорить о настоящей войне на нашем континенте против России».

Ранее бывший депутат парламента Нидерландов Вибрен ван Хага заявил, что Евросоюз занимается побуждением Европы к экономическому кризису и войне с Россией.