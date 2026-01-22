Постсоветская страна столкнулась с обрушением экспорта

Минэкономики Киргизии: В 2025 году экспорт упал больше чем на 43 %

В 2025 году Киргизия столкнулась с падением экспорта на 43,5 процента, если сравнивать с позапрошлым годом. Это подсчитали специалисты министерства экономики и коммерции этой постсоветской страны. Их выводы процитировало РИА Новости.

Экспорт товаров ведомство оценило в 2,6 миллиарда долларов. Если не учитывать золота, то соответствующий показатель упал на 19,7 процента и достиг 1,9 миллиарда. Одной из причин снижения поставок на внешний рынок называют падение спроса со стороны ключевых партнеров республики: России и Казахстана.

«Объем внешнеторгового оборота за январь-ноябрь 2025 года составил 14 миллиардов долларов и по сравнению с соответствующим периодом 2024 года снизился на 12,2 процента. В структуре товарооборота на долю экспорта пришлось 18,5 процента, импорта — 81,5 процента», — констатировало министерство.

Между тем, по данным ведомства, объем импорта сложился на уровне 11,4 миллиарда долларов США и увеличился по сравнению с соответствующим периодом 2024 года на 0,5 процента.

Наибольшая доля взаимной торговли Киргизии с государствами — членами Евразийского экономического союза в январе-ноябре 2025 года пришлась на Россию (64,1 процента) и Казахстан (33,5 процента).

Ранее сообщалось, что в 2025 году Киргизия на 7,2 процента увеличила закупки в России мяса и субпродуктов птицы. Соответствующий показатель вырос до 15 тысяч тонн. Кроме того, на 23,8 процента (до 11,4 тысячи тонн) увеличились поставки российской молочной продукции.