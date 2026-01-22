Реклама

Появились подробности о последствиях ДТП с участием российского губернатора

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Губернатор Курской области Александр Хинштейн попал в больницу после ДТП по пути в Конышевский район. Об этом чиновник сообщил в Telegram.

По его словам, серьезных последствий удалось избежать, однако подробности о своем состоянии он не привел. «Пострадавших нет, с другими машинами не столкнулись», — рассказал Хинштейн.

Губернатор извинился перед жителями, с которыми не смог встретиться, и пообещал приехать, когда поправится.

Об аварии с участием Хинштейна стало известно 22 января. Губернатор пояснил, что причиной ДТП стали погодные условия, из-за которых автомобиль занесло на сложном участке дороги и выбросило на обочину.

Ранее в Чувашии сразу двое чиновников стали жертвами лобового ДТП. Как выяснилось, авария произошла из-за выезда одного из следовавших по трассе автомобилей на полосу встречного движения.

