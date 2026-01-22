Раскол из-за Гренландии допустили в администрации Трампа

Politico: Применение силы в Гренландии может вызвать раскол в команде Трампа

Применение военной силы в Гренландии может вызвать раскол в команде президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники.

Как отмечает издание, угроза применения силы в отношении острова получила мощную поддержку со стороны заместителя главы администрации президента Стивена Миллера, который заявил, что США являются законным владельцем Гренландии.

Однако большинство в американской администрации рассматривало угрозу применения силы как попытку создать рычаги влияния для возможных переговоров по присоединению Гренландии.

Источник, близкий к Белому дому подчеркнул, что если бы Трамп решил применить военную силу, это могло бы вызвать сопротивление со стороны его ближайших союзников, таких как госсекретарь Марко Рубио и вице-президент Джей Ди Вэнс.

«Вывод для Европы таков: противостояние ему может сработать. Конечно, есть облегчение от того, что он снимает вопрос о применении военной силы, но есть и понимание того, что он может изменить свою позицию», — сказал один европейский чиновник.

По словам собеседника газеты, обещания и заявления Трампа ненадежны, но его презрение к Европе неизменно, поэтому Европе придется и дальше демонстрировать решимость и независимость, а также отказаться от иллюзий в отношении США.

Ранее стало известно, что проект соглашения НАТО с США по Гренландии не подразумевает полной передачи Вашингтону от Дании суверенитета над островом. Однако он включает размещение системы противоракетной обороны «Золотой купол».